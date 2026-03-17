Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ADO Den Haag keert na vijf jaar terug in de Eredivisie

ADO Den Haag keert na een afwezigheid van vijf jaar terug naar de Eredivisie. De koploper van de eerste divisie won op dinsdagavond met 1-0 van Jong FC Utrecht en kan niet meer door nummer 3 De Graafschap worden achterhaald. Doelpuntenmaker Evan Rottier was de gevierde man van ADO. Hij werd tien minuten voor tijd onder luid applaus naar de kant gehaald.

Fans stroomden na afloop ondanks een oproep vooraf dat niet te doen het veld op.

Het stadion van ADO was met 15.000 toeschouwers uitverkocht voor een wedstrijd waar de fans van de thuisclub jaren naar hadden uitgekeken. Voor het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Shona Shukrula zorgden duizenden lichtjes op de tribunes voor een sfeervolle ambiance. Buiten het stadion werd minutenlang vuurwerk in de lucht geschoten.

Slotfase twee kansen

Beide ploegen wisten het publiek in de eerste helft weinig tot niets te bieden. ADO kreeg pas in de slotfase van de eerste helft twee kansen. Een hakbal van Luka Reischl ging over en een inzet van Cameron Peupion werd van de doellijn gehaald.

In de tweede helft was het al na vijf minuten raak voor ADO. Nadat een schot van Peupion door FC Utrecht-doelman Kevin Gadella was gestopt, schoot Rottier uit de rebound binnen. ADO kreeg via Peupion, Juho Kilo en Matteo Waem nog mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen, maar ze kregen de bal niet in het doel.

Kampioenschap

De eerste twee clubs van de ranglijst promoveren naar de hoogste afdeling in het betaald voetbal. ADO strijdt nog met Cambuur om het kampioenschap. De club uit Leeuwarden staat tweede met 4 punten minder, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

ADO degradeerde voor het laatst in 2021. ADO was een jaar later het dichtst bij een terugkeer naar de Eredivisie toen in de play-offs na strafschoppen werd verloren van Excelsior. Daarna ontstonden er rellen op het veld.

Grillig seizoen

ADO beleefde een grillig seizoen waarin de club wel steeds in de top van de ranglijst stond. Voor het begin van het seizoen stapte technisch directeur Joris Mathijsen op nadat hij John van den Brom niet mocht aanstellen als coach. De club gaf de voorkeur aan de Duitser Robin Peter. Oud-trainer Mark Wotte kreeg de technische leiding in handen en wist de selectie op cruciale plekken te versterken.

ADO kende een sterk begin van de competitie waarin het lange tijd ongenaakbaar was. Aan het einde van het jaar raakte het elftal van Peter plotseling in verval. ADO wist vijf keer op rij niet te winnen, maar maakte begin februari een einde aan de negatieve reeks.

ANP

Reacties