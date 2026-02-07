Redactie Metro
Zwitserse skiër Von Allmen wint goud op de afdaling

epa12711945 Franjo von Allmen of Switzerland competes in the Men's Downhill of the Alpine Skiing competition, at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski centre in Bormio, Italy, 07 February 2026. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
ANP / EPA / GUILLAUME HORCAJUELO

Franjo von Allmen heeft op de Olympische Spelen goud gewonnen op de afdaling. De 24-jarige skiër uit Zwitserland was de snelste op de uitdagende Stelvio-piste in Bormio, met een gemiddeld hellingspercentage van 30,9 en een totaal hoogteverschil van 1010 meter.

Von Allmen won vorig jaar goud op de afdaling op zijn eerste WK in Saalbach. Hij kwam in Bormio na 1.51,61 over de finish van het koningsnummer van het skiën.

De Italiaan Giovanni Franzoni eindigde met een achterstand van 0,20 seconden als tweede. Zijn ervaren landgenoot Dominik Paris snelde voor het thuispubliek naar brons (0,50 seconden). De Zwitserse favoriet Marco Odermatt miste met een vierde plaats het podium.

De Zwitser en twee Italianen pakten de eerste medailles op de Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

ANP

