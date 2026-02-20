Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Velzeboer en Schulting na val op 1500 meter uitgeschakeld

Shorttrackster Xandra Velzeboer gaat in Milaan geen derde olympische titel winnen. De 24-jarige Nederlandse ging in de halve finale onderuit, net als haar landgenote Suzanne Schulting.

Velzeboer, olympisch kampioene op de 500 en 1000 meter, en Schulting zijn door hun val allebei uitgeschakeld.

Eerder ging Velzeboer onderuit in de halve finale van de gemengde aflossing. Haar zus Michelle Velzeboer viel juist in de finale van de aflossing bij de vrouwen.

Schulting maakte, na twee jaar geleden te zijn overgestapt naar het langebaanschaatsen, onlangs haar rentree als shorttrackster. De 1500 meter was de enige afstand bij de Spelen waar ze aan meedeed. Op de aflossing bij de vrouwen koos bondscoach Niels Kerstholt voor een basisteam bestaande uit Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap.

ANP

