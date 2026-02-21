Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Velzeboer en Bergsma vlaggendragers sluitingsceremonie Spelen

Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma zijn zondag de vlaggendragers tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen, die niet in Milaan maar in Verona plaatsvindt. Velzeboer won in het shorttrack twee gouden medailles, op de 500 en de 1000 meter. Langebaanschaatser Bergsma won zaterdag goud op de massastart, nadat hij eerder al brons had gepakt op de 10 kilometer.

De sluitingsceremonie vindt plaats in de historische Arena di Verona, een Romeins amfitheater dat plaats biedt aan 20.000 toeschouwers. Het schouwspel, in een arena waar normaal gesproken theater en opera worden opgevoerd, begint om 20.30 uur.

