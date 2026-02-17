Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoeveel verdienen Nederlandse sporters op de Olympische Winterspelen?

Als atleet gaat het je natuurlijk vooral om de eeuwige roem, maar winnaars gaan ook met een geldbedrag naar huis. Dit verdienen sporters op de Olympische Winterspelen.

In totaal heeft de NOC*NSF dit jaar 2 miljoen euro begroot om de medaillebonussen voor de Olympische Winterspelen in Milaan Cortina te bekostigen.

Zoveel levert een medialle op de Olympische Winterspelen op

Het Internationaal Olympisch Comité betaalt sporters zelf niets. Elk land bepaalt zelf wat de winnaars krijgen. Voor Nederlandse sporters is een olympische gouden medaille goed voor een bedrag van 30.000 euro. Een zilveren medaille levert 15.000 euro op. Een bronzen plak wordt beloond met 7500 euro. Hoewel sommige sporters meerdere medailles naar huis nemen, keert NOC*NSF sinds Parijs 2024 nog maar één keer een bonusbedrag uit. De sporter ontvangt het bedrag dat hoort bij de hoogst behaalde medaille.

Over deze bedragen moeten de atleten nog belasting betalen. De Belastingdienst ziet de medaillebonus als belastbaar inkomen. De sporters betalen dus inkomstenbelasting over hun prijzengeld.

Voor Nederlandse atleten die in teamverband uitkomen, gelden andere bedragen. Bij een gouden teammedaille ontvangen zij minimaal 11.000 euro, bij zilver 8000 euro en bij brons 5000 euro.

🥇 Hoeveel prijzengeld won TeamNL tot nu toe? TeamNL heeft tot dusver twaalf medailles gewonnen: zes keer goud, vijf keer zilver en één bron. Daarmee staat Nederland op de vierde plek in de medaillespiegel. In totaal kregen de atleten tot nu toe 172.500 euro aan prijzengeld.

Groter geld bedrag in andere landen

In sommige andere landen gaan de atleten met een veel groter geldbedrag naar huis. Zo levert een olympische titel in Singapore omgerekend zo’n 700.000 euro op. Maar in landen als Zweden en Groot-Britannië krijgen de sporters dan weer helemaal niets.

Dat is ook de toekomst voor Nederlandse sporters. Het is de laatste keer dat de atleten een bonus van NOC*NSF krijgen. De organisatie vindt het niet meer gerechtvaardigd en wil het geld inzetten voor onder meer talentontwikkeling en begeleiding.

Medaille verkopen

Overigens zouden de atleten theoretisch gezien hun medaille kunnen verkopen en daar een zakcentje mee verdienen. Eline de Visser, voorzitter en secretaris van het Nederlands Gilde voor Goudsmeden, zei tegen NU.nl dat ze de waarde van een gouden medaille op dit moment op zo’n 1800 euro schat.

De medailles zijn niet puur goud: ze bestaan uit ongeveer 500 gram zilver en zijn verguld met 6 gram goud. Zilveren medailles zijn van 500 gram zilver gemaakt. De waarde daarvan is tussen de 1000 en 1500 euro. Een bronzen medaille is gemaakt van koper en zink en daardoor bijna niets waard. Een kanttekening: deze bedragen slaan op de letterlijke waarde. Door de symbolische waarde kan de plak op een veiling véél meer in het laatje brengen.

Hoe verdienen sporters hun geld?

Het prijzengeld is voor topsporters eerder een fijn extraatje, dan een belangrijke inkomenstenbron. De meeste atleten verdienen hun geld via sponsordeals en commerciële samenwerkingen.

Jutta Leerdam, die zes miljoen volgers heeft op Instagram, is volgens kenners een van de rijkste deelnemers van de Winterspelen. Quote-hoofdredacteur Meindert Schut in de podcast Feit of Fictie van EenVandaag: „De kenners berekenen ongeveer 1 cent per volger per post. Dat zou betekenen dat ze ongeveer 50.000 dollar per post zou kunnen verdienen, als er een sponsor achter zit. Maar het kan best zijn, omdat Jutta een wereldster is, dat die bedragen veel hoger liggen.” Eerder werd haar vermogen geschat op 5 miljoen dollar.

