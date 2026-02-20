Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Shorttrackers bezorgen Nederland op aflossing achtste goud

De shorttrackmannen hebben Nederland op de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo de achtste gouden medaille bezorgd. Kopman Jens van ’t Wout, Melle van ’t Wout, Teun Boer en Friso Emons eindigden in de finale van de aflossing als eerste.

Voor Jens van ’t Wout is het, na zijn zeges op de 1000 en 1500 meter, zijn derde olympische titel in Italië. Daarnaast behaalde hij brons op de 500 meter.

De Nederlandse shorttrackmannen behaalden op de olympische aflossing nog niet eerder een medaille. Bij de Spelen van 2014 in Sotsji ging het door een val van Freek van der Wart in de finale al snel op dramatische wijze mis.

Vier jaar geleden

In Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) strandden de shorttrackers al in de halve eindstrijd. Vier jaar geleden lagen Jens van ’t Wout, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Sven Roes lang op koers voor een plek in de eindstrijd, maar liet De Laat zich in de slotronde verrassen.

Vier jaar geleden werd het team van de toenmalige bondscoach Jeroen Otter tijdens de halve eindstrijd gediskwalificeerd. Knegt kreeg bij een inhaalactie in de laatste bocht een straf.

