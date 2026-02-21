Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Groenewoud verovert met titel massastart tiende Nederlandse goud

Schaatsster Marijke Groenewoud heeft tijdens de Spelen in Milaan het recordaantal gouden medailles voor Nederland naar tien gebracht. De 27-jarige regerend wereldkampioene bleef in het Milano Speed Skating Stadium in de sprint Ivanie Blondin uit Canada en Mia Manganello uit de Verenigde Staten voor.

Voor Groenewoud is het de tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze hield met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong zilver over aan de ploegenachtervolging.

Eerder op zaterdag zorgde Jorrit Bergsma voor de negende gouden Nederlandse medaille op de Winterspelen door met een aanval de olympische titel op de massastart op te eisen.

Terugkeren

Valérie Maltais kwam vroeg in de wedstrijd ten val, maar de Canadese kon met nog tien ronden te gaan terugkeren in het peloton. Op een aanval van Sandrine Tas reageerde Bente Kerkhoff en op een tweede versnelling van de Belgische deed Francesca Lollobrigida dat. Kerkhoff hield daarna het tempo in het peloton hoog op weg naar een eindsprint.

Met nog een ronde te gaan zette Groenewoud haar sprint in en nam ze een grote voorsprong. Blondin en Manganello konden niet meer in de buurt komen en sprintten naar de resterende medailles.

Nederland sluit de Spelen in Milaan af met tien keer goud, zeven zilveren en drie bronzen medailles. De viermansbob komt zondag nog in actie, maar staat met de dertiende plaats halverwege niet in de buurt van de medailles.

ANP

