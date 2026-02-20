Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schaatsfamilies of ouders die ook topsporter zijn: zit topsport echt in je genen?

Je hoort het regelmatig: dezelfde familienamen duiken steeds weer op bij de Olympische Spelen en die sportfamilies lijken bijna een soort vanzelfsprekend succes te hebben. Denk aan voorbeelden als de Velzeboer-zussen of de gebroeders Van ’t Woud in het shorttrack. Het lijkt haast alsof talent voor topsport letterlijk in de genen zit.

Op het eerste gezicht klinkt dat logisch: als je ouders of grootouders succesvol zijn in een sport, zou je denken dat hun kinderen automatisch aanleg of talent erven. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Sportieve families

Geneticus Philip Jansen benadrukt bij NTR Wetenschap waarom dit zo lijkt: „Bij mensen die de top bereiken, denk ik dat er veel factoren samenkomen die gunstig hebben uitgepakt.” Geboren worden in een sportieve familie kan dus een voordeel zijn als je zelf topsporter wilt worden.

Om te beginnen bij de genen: „Er zijn inmiddels DNA-varianten gevonden waarvan aanwijzingen bestaan dat ze spieren iets geschikter kunnen maken voor explosieve sporten, zoals sprinten.” Spieren kunnen dan net iets meer kracht in een kortere tijd leveren, handig als je na het startschot snel vaart moet maken. Maar dat je dat dan alleen met zo’n genetische variant kan, is dan weer niet waar.

💰 Goed verdienen met topsport Naast dat topsporter zijn voor veel mensen een droombaan is, is een medaille winnen ook een financieel voordeel. Metro meldde eerder dat voor Nederlandse sporters een olympische gouden medaille goed is voor een bedrag van 30.000 euro. Een zilveren medaille levert 15.000 euro op. Een bronzen plak wordt beloond met 7500 euro. Voor Nederlandse atleten die in teamverband uitkomen, gelden andere bedragen. Bij een gouden teammedaille ontvangen zij minimaal 11.000 euro, bij zilver 8000 euro en bij brons 5000 euro.

Toch niet alleen genen bij topsport

Het is slechts één klein stukje van de puzzel waarom iemand aanleg heeft voor een bepaalde sport. Topsport is namelijk veel meer dan alleen de goede spieren hebben . De top bereiken vraagt ook om mentale kracht: omgaan met tegenslagen en beschikken over doorzettingsvermogen is cruciaal.

Toch lijkt het opgroeien in een topsportfamilie invloed te hebben. „Als iemand gewend is dat topsport nu eenmaal erg belangrijk is en je er van jongs af aan in gesteund wordt, ouders hebben die een netwerk hebben, weten hoe je moet sporten, dan vergroot dat wel de kans dat je die top zou kunnen halen”, weet Jansen.

Maar ook zonder die omgeving of dat netwerk is het mogelijk om de top te bereiken. Uiteindelijk blijft motivatie volgens de geneticus het belangrijkst. Dus wie bereid is hard te werken, door te zetten en zich te blijven verbeteren, kan succes boeken in topsport.

