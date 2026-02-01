Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PSV laat Feyenoord kansloos (3-0) en ziet landstitel al naderen

PSV heeft de strijd om de landstitel in de Eredivisie zondag van alle spanning ontdaan. Het elftal van trainer Peter Bosz rekende in eigen stadion overtuigend af met Feyenoord (3-0) en vergrootte de voorsprong op de nummer 2 uit Rotterdam met nog dertien speelronden te gaan tot 17 punten.

Feyenoord ziet de concurrentie om het tweede Nederlandse startbewijs voor de Champions League steeds verder toenemen. NEC en Ajax hebben nog 1 punt minder en NEC heeft nog een wedstrijd in te halen. Stadgenoot Sparta heeft na dit weekend ook nog maar 4 punten minder dan Feyenoord.

Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese sprak vorige maand, na een slechte reeks resultaten, zijn vertrouwen uit in trainer Robin van Persie. De vraag is of dat zo blijft. Feyenoord werd donderdag uitgeschakeld in de Europa League en de manier waarop Feyenoord zich in het Philips Stadion presenteerde, was bijzonder pijnlijk.

Voorsprong

PSV walste over Feyenoord heen en stond na zeventien minuten al met 3-0 voor. Na een vrije trap van Joey Veerman troefde Armando Obispo in de tiende minuut doelman Timon Wellenreuther en enkele spelers van Feyenoord in de lucht af en kopte raak: 1-0.

Na een aanval over links via Mauro Júnior verdubbelde Guus Til kort daarna de voorsprong. De spits kon simpel binnentikken nadat de bal via Wellenreuther voor zijn voeten kwam (2-0).

De derde treffer ontstond toen Feyenoord probeerde uit te verdedigen. Anis Hadj Moussa speelde de bal zo in de voeten van Paul Wanner, die de vrijstaande Ismael Saibari vond: 3-0.

Supporters

De supporters van de thuisploeg refereerden daarna met ’tien, tien, tien!’ aan de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord uit oktober 2010, die PSV met 10-0 won. Feyenoord liet het dit keer niet zo ver komen. Dat had ook te maken met PSV, dat het duel wel bleef domineren maar in een wat lager tempo ging spelen. Ayase Ueda kreeg voor rust met een kopbal, die net naast ging, de enige kans voor Feyenoord.

Van Persie haalde halverwege Jeremiah St. Juste en Hadj Moussa naar de kant en bracht voor hen Thijs Kraaijeveld en Gonçalo Borges. PSV, dat woensdag werd uitgeschakeld in de Champions League, kreeg in een weinig verheffende tweede helft nog enkele mogelijkheden. Feyenoord, waar Borges in de slotfase een rode kaart kreeg, was in aanvallend opzicht onmachtig.

De supporters van PSV vermaakten zich vooral met kampioensliederen. „Sta op voor de kampioen”, zongen ze onder meer op de eerste dag van februari. Voor PSV en Bosz wordt het de derde achtereenvolgende landstitel.

