Koploper PSV met nederlaag voor schut tegen FC Volendam

PSV heeft zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden in de Eredivisie. De koploper verloor met 2-1 de uitwedstrijd tegen laagvlieger FC Volendam. Eerder in het seizoen wist Telstar te winnen van de ploeg van coach Peter Bosz, die ondanks het verrassende verlies tegen de nummer 15 de ranglijst ruim blijft aanvoeren.

Volendam kwam halverwege de tweede helft op voorsprong door een fraaie goal van Robin van Cruijsen. De Eindhovenaren leken de zaken nog recht te zetten na de gelijkmaker van Dennis Man, maar het tegendeel was het geval. De doorgebroken Aurelio Oehlers kwam in de 87e minuut vrij voor doelman Niek Schiks en schoot raak.

PSV begon met vertrouwen aan het duel. De regerend landskampioen kon de reeks van uitzeges uitbreiden naar zeventien op rij en leunde op de statistiek dat de club al negentien keer had gewonnen bij een bezoek aan de club uit het vissersdorp.

Tweede helft

PSV had in de eerste helft ook het overwicht en het meeste balbezit, maar de ploeg benutte de ruimte die het kreeg niet goed en verzuimde de kansen te verzilveren. Ivan Perisic, Guus Til, Armando Obispo en Mauro Júnior slaagden er niet in de Volendamse doelman Kayne van Oevelen te passeren. FC Volendam wist een paar keer gevaarlijk te worden voor het doel van Schiks, maar de keeper raakte niet in paniek van onder meer een schot van Benjamin Pauwels.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld. PSV liet zich kort na elkaar bijna twee keer verrassen. Schiks kon ternauwernood een harde knal van Ozan Kökcü keren en had even later geluk dat de doorgebroken Brandley Kuwas de bal net over de lat schoot. In de 67e minuut was het wel raak voor de thuisploeg. Van Cruijsen nam een afgezwaaide bal op zijn schoen en schoot hard langs de kansloze keeper.

Even later leek Man met een bekeken schot in de korte hoek nog het onheil af te wenden voor PSV, maar Volendam bleef onverschrokken de aanval zoeken. Oehlers kon in de 87e minuut zomaar doorbreken en voor de winnende goal tekenen. Volendam nam met de verdiende 3 punten verder afstand van de degradatiezone.

ANP

Reacties