PSV-trainer Bosz verlengt aflopend contract met twee jaar

Peter Bosz is ook na dit seizoen trainer van PSV. De 62-jarige Apeldoorner verlengt zondag na de 3-0-thuiszege op Feyenoord zijn aflopende contract met twee jaar, meldde hij op een persconferentie.

Bosz begon in de zomer van 2023 als vervanger van de opgestapte Ruud van Nistelrooij bij PSV. Hij won in zijn eerste twee seizoenen de landstitel en is nu hard op weg naar een derde. PSV heeft na 21 speelronden een voorsprong van 17 punten op nummer 2 Feyenoord.

De onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen al een tijd. Bosz heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit nog bondscoach van het Nederlands elftal te willen worden. Pas na het WK van komende zomer wordt duidelijk of de huidige bondscoach Ronald Koeman doorgaat. PSV wilde met het oog op het nieuwe seizoen niet langer wachten en algemeen directeur Marcel Brands deed Bosz een paar weken geleden een laatste voorstel.

„Het is geen geheim dat ik het uitstekend naar mijn zin heb bij PSV”, aldus Bosz. „Ik ben heel blij met deze contractverlenging en hoop dat we samen nog heel veel prijzen gaan veroveren. Even genieten nu, ook na de prachtige overwinning op Feyenoord, en dan weer de volledige focus op de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen.”

„We zijn zeer te spreken over Peter en werken al tweeënhalf seizoen lang fantastisch samen”, zegt Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV. „Hij heeft niet alleen sportief enorme successen geboekt, maar ook een duidelijke speelstijl en cultuur binnen de club neergezet waar iedereen zich in kan vinden. De ontwikkeling van het team en individuele spelers is indrukwekkend en past perfect bij de ambities van PSV. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen nog veel mooie momenten gaan beleven in de komende jaren.”

