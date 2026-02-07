Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Schaatssters grijpen naast medailles op 3000 meter in Milaan

MILAAN - Joy Beune tijdens de 3.000 meter bij het langebaanschaatsen in het Milano Speed Skating Stadium op de Olympische Winterspelen van Milaan. SEM VAN DER WAL / ANP
ANP / ANP / Sem van der Wal

De Nederlandse schaatssters hebben bij de Olympische Spelen in Milaan naast de medailles gegrepen op de 3000 meter. Joy Beune, de regerend wereldkampioene, was de beste Nederlandse op de vierde plaats met 3.58,12. Marijke Groenewoud werd achtste en Merel Conijn negende.

Het goud ging naar Francesca Lollobrigida uit Italië. Zij won in een olympisch record van 3.54,28. Het zilver ging naar de Noorse Ragne Wiklund in 3.56,54. Valérie Maltais uit Canada pakte in 3.56,93 brons.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties