Schaatssters grijpen naast medailles op 3000 meter in Milaan

De Nederlandse schaatssters hebben bij de Olympische Spelen in Milaan naast de medailles gegrepen op de 3000 meter. Joy Beune, de regerend wereldkampioene, was de beste Nederlandse op de vierde plaats met 3.58,12. Marijke Groenewoud werd achtste en Merel Conijn negende.

Het goud ging naar Francesca Lollobrigida uit Italië. Zij won in een olympisch record van 3.54,28. Het zilver ging naar de Noorse Ragne Wiklund in 3.56,54. Valérie Maltais uit Canada pakte in 3.56,93 brons.

ANP

