Nederland eindigt Spelen met hoogste eindklassering ooit

Nederland eindigt de Olympische Spelen in Milaan op de derde plaats in het medailleklassement. Met nog twee van de 116 onderdelen te gaan, kan het team van chef de mission Carl Verheijen niet meer worden gepasseerd.

Het is de hoogste eindklassering ooit voor Nederland bij de Winterspelen. Tot dusverre was de vierde plek de hoogste plaats in de medaillespiegel. Dat was in Sapporo 1972. In Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) eindigden de Oranje-sporters als vijfde en in Grenoble (1968), Nagano (1998) en Beijing (2022) als zesde.

Op de Zomerspelen was de zesde plaats, in Parijs 2024, de hoogste positie van TeamNL in het medailleklassement.

Nederland behaalde in Milaan een recordaantal van tien gouden medailles. Daarnaast was er ook zeven keer zilver en drie keer brons.

