Snowboardster Dekker naar achtste finales op parallelreuzenslalom

Snowboardster Michelle Dekker heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de achtste finales op de parallelreuzenslalom. De 29-jarige Nederlandse zette in de twee kwalificatieruns op het Livigno Snow Park tijden neer van 46,22 en 47,41 seconden. Met een totaaltijd van 1.33,63 eindigde ze als achtste van de 32 deelnemers.

De eerste zestien snowboardsters kwalificeerden zich voor de achtste finales, die zondag om 13.00 uur van start gaan. De Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka, die in 2018 bij de Olympische Spelen van Pyeongchang de parallelreuzenslalom op haar naam schreef, was met 1.30,79 het snelst in Livigno. Haar landgenote Zuzana Maderova noteerde met 1.31,48 de tweede tijd, voor de Japanse Tsubaki Miki: 1.32,87.

Bij de vorige Olympische Spelen in Beijing greep Dekker met een vierde plaats net naast een medaille op de parallelreuzenslalom. De eerste maanden van dit seizoen speelde de Zoetermeerse geen grote rol in het wereldbekercircuit, maar de laatste tijd ging het beter. Dekker eindigde ruim twee weken geleden als tweede bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Simonhöhe.

Het is voor Dekker haar vierde deelname aan de Olympische Spelen. In 2014 eindigde ze in Sotsji als 22e op de parallelreuzenslalom en in 2018 in Pyeongchang als zeventiende.

