Skiester Vonn crasht al snel tijdens olympische afdaling

De Amerikaanse skivedette Lindsey Vonn is al vroeg tijdens haar olympische afdaling ten val gekomen. De 41-jarige olympisch kampioen van 2010 had in Cortina d’Ampezzo veel ogen op zich gericht door met een kunstknie en gescheurde kruisband aan de start te verschijnen, maar het ging al snel mis.

Vonn verloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans en kwam hard ten val. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.

Vonn keerde eind 2024 terug nadat ze al gestopt was met skiën, met als doel olympisch eremetaal. Een week voor de Winterspelen van Milaan en Cortina scheurde ze haar kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Vonn behaalde in haar carrière 84 wereldbekerzeges.

De Amerikaanse stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie maakte ze een comeback. Met haar titanium prothese toonde ze vorige maand in het Oostenrijkse Zauchensee haar goede vorm met haar 84e wereldbekerzege.

ANP

