Leerdam staat media na training op zaterdag alsnog te woord

Schaatsster Jutta Leerdam staat zaterdag na haar training ter voorbereiding op de olympische 1000 meter van maandag in Milaan alsnog journalisten te woord. Dat laat een woordvoerder van NOC*NSF weten.

Leerdam koos er de voorbije dagen, als enige schaatser van de Nederlandse olympische ploeg, voor om geen interviews te geven. Dat wilde ze pas doen nadat ze in actie was gekomen. De Nederlandse Sport Pers (NSP) diende daarop een klacht in bij chef de mission Carl Verheijen en André Cats, directeur topsport van NOC*NSF.

„TeamNL heeft naar aanleiding van de persverzoeken contact gehad met Jutta Leerdam. Zij heeft zelf de keuze gemaakt om vanmiddag na haar training de Nederlandse pers te woord te staan over haar voorbereidingen op de Spelen en haar eerste wedstrijd”, aldus NOC*NSF. „Topsporters hebben tijdens de Olympische Spelen het recht om zelf te kiezen of zij vertegenwoordigers van de media te woord willen staan. Dat is vastgelegd door het Internationaal Olympisch Comité”, vervolgt de Nederlandse sportkoepel.

„De enige verplichting die deelnemers aan de Spelen hebben, is het bezoeken van de zogeheten ‘mixed zone’ na afloop van elke wedstrijd, waar de pers staat opgesteld. Ook dan zijn zij niet verplicht om interviews te geven, al doen sporters dat nagenoeg altijd. De staf van TeamNL respecteert het recht van elke sporter om zich voor te bereiden op wedstrijden op zijn of haar manier. Wij begrijpen volledig dat pers het liefst álle sporters spreekt en zo vaak mogelijk. Dat proberen we – waar en wanneer het maar mogelijk is – te faciliteren. De prestaties waar deze sporters tijdens internationale wedstrijden voor staan, vragen om perfecte voorbereiding en uiterste focus. Daarbij is de keuze van de individuele sporter doorslaggevend.”

ANP

