Bergsma zorgt met titel massastart voor negende goud op Spelen 

Jorrit Bergsma heeft bij de Spelen in Milaan met de titel op de massastart Nederland aan een recordaantal gouden medailles op de Winterspelen geholpen. De 40-jarige schaatser bleef na een lange aanval met de Deen Viktor Hald Thorup het peloton voor en liet zijn medevluchter met nog drie ronden te gaan achter.

Voor Bergsma is het de tweede medaille op deze Spelen. Hij veroverde eerder brons op de 10 kilometer. Het is zijn tweede goud na zijn titel op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014. Het is zijn vijfde olympische medaille. Hij won eerder ook nog zilver op de 10 kilometer en brons op de 5000 meter.

Bergsma viel in de derde ronde aan met Thorup. Het peloton wachtte af en liet een gat vallen. Stijn van de Bunt, de andere Nederlander in de finale, zorgde ervoor dat de gang er niet in bleef in het peloton met sprinters als titelverdediger Bart Swings, de Amerikaan Jordan Stolz en regerend wereldkampioen Andrea Giovannini uit Italië. Giovannini sprintte achter Bergsma en Thorup naar het brons door Stolz voor te blijven.

