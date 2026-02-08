Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord wint uitduel met FC Utrecht en staat weer tweede

Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen (0-1). Oussama Targhalline maakte in de tiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Feyenoord klom met de zege naar de tweede plaats van de Eredivisie, met een voorsprong van 1 punt op NEC dat een duel minder heeft gespeeld. FC Utrecht staat op de dertiende plaats en heeft 7 punten meer dan Heracles Almelo, de nummer 16 van de ranglijst. De ploeg van trainer Ron Jans heeft sinds 9 november alleen van TOP Oss in het bekertoernooi gewonnen.

Feyenoord controleerde een groot deel van de wedstrijd. Doelman Timon Wellenreuther speelde een goede wedstrijd en voorkwam dat Gjivai Zechiël en Miguel Rodríguez voor de thuisploeg scoorden. Rodríguez werd in de 78e minuut met een tweede gele kaart van het veld gestuurd omdat hij volgens scheidsrechter Martin van den Kerkhof met een ‘schwalbe’ een strafschop probeerde te versieren.

