Bol loopt in haar eerste 800 meter meteen Nederlands record

Femke Bol heeft in haar eerste serieuze wedstrijd over 800 meter meteen een record gelopen. De 25-jarige atlete uit Amersfoort rende bij een internationale atletiekmeeting in het Franse Metz het 25 jaar oude Nederlands indoorrecord van Ester Goossens uit de boeken. Bol won de race in een tijd van officieel 1.59,07 en was daarmee sneller dan de 2.00,01 van Goossens uit 2001.

Met die tijd heeft Bol zich ook gekwalificeerd voor de WK indooratletiek in maart in het Poolse Torun, al is niet zeker dat ze daar aan de start verschijnt.

Bol heerste de afgelopen jaren op de 400 meter horden. Ze is tweevoudig wereld- en Europees kampioene en was de afgelopen vijf jaar ongeslagen op het nummer in de Diamond League. Op de Olympische Spelen wist ze twee keer brons te behalen.

Onbekend terrein

In oktober maakte Bol haar verrassende switch naar de 800 meter wereldkundig. Ze was toe aan iets nieuws, wilde een voor haar onbekend terrein ontdekken. Het doel is om toe te werken naar een piek op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028, zei ze eerder over haar nieuwe uitdaging.

Bol liep haar eerste indoorwedstrijd van het seizoen traditioneel in Metz, waar ze de afgelopen jaren vaak een 400 meter of 200 meter liep. De organisatie had in de intieme hal een tempomaker voor haar geregeld, die de eerste twee rondjes fungeerde als gangmaker. Bol volgde in haar bekende soepele stijl en moest de laatste twee rondjes alleen door. Ogenschijnlijk gaf ze nog niet alles, maar mogelijk was ze bang om kapot te gaan op het laatste stuk. De Zwitserse Valentina Rosamilia eindigde als tweede in 1.59,90.

Bol bleef in haar eerste race over 800 meter nog ver verwijderd van het wereldrecord, dat sinds 2002 op naam staat van de Sloveense Jolanda Ceplak met 1.55,82.

