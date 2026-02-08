Redactie Metro
Snowboardster Dekker strandt op Spelen in achtste finale

LIVIGNO - Michelle Dekker tijdens de kwalificatie van de parallelreuzenslalom bij het snowboarden op de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina. IRIS VAN DEN BROEK / ANP
ANP / ANP / Iris van den Broek

Snowboardster Michelle Dekker is er op de Olympische Spelen niet in geslaagd de kwartfinales op de parallelreuzenslalom te bereiken. De 29-jarige Nederlandse lag in haar achtste finale tegen de Oostenrijkse Sabine Payer lange tijd voorop, maar in het slot van haar race gaf ze die voorsprong in het Livigno Snow Park uit handen. Payer passeerde de finish 0,13 seconde eerder dan Dekker.

Dekker eindigde vier jaar geleden bij de Spelen in Beijing nog als vierde op de parallelreuzenslalom.

