Alcaraz wint ten koste van Djokovic eerste Australian Open

Carlos Alcaraz heeft ten koste van Novak Djokovic voor het eerst de Australian Open gewonnen: 2-6 6-2 6-3 7-5. De 22-jarige Spanjaard is daarmee de jongste ooit met een titel op alle vier de grandslamtoernooien. Zijn landgenoot Rafael Nadal was 24 toen hij zijn ‘career grand slam’ had binnengehaald.

Djokovic (38) miste de kans om zijn 25e grandslamtitel te veroveren. Daardoor blijft de tienvoudig winnaar in Melbourne het record delen met de Australische oud-tennisster Margaret Court. Alcaraz komt op zeven grandslamtitels.

Zowel Alcaraz als Djokovic begon de strijd om de titel met een zware halve finale nog in de benen. De Spaanse nummer 1 van de wereld rekende vrijdag in vijf sets en vijfenhalf uur af met Alexander Zverev, Djokovic schakelde titelverdediger Jannik Sinner in een vijfsetter van ruim vier uur uit. Alcaraz had daarbij last van een krampaanval, Djokovic kampt al langer met fitheidsklachten.

Fitter en stabieler

De Servische nummer 4 van de wereld was scherp in de eerste set in de Rod Laver Arena en maakte weinig fouten. Hij gaf geen enkele breekkans weg en pakte zelf in de vierde en achtste game de opslagbeurt af van Alcaraz. In ruim een half uur had Djokovic zijn voorsprong binnen.

Na dat overtuigende begin kreeg Djokovic meer moeite met het hoge tempo, wat resulteerde in meer ballen in het net en buiten de lijnen. De zestien jaar jongere Spanjaard toonde zich fitter en stabieler en gaf in de tweede set maar één breekpunt weg. Hij brak de voormalig nummer 1 van de wereld al in de derde game en deed dat bij 4-2 opnieuw.

Veel fouten Djokovic

Djokovic bleef veel fouten maken, in rally’s herstelde Alcaraz veel met goed loopwerk en knappe slagen. Zo werd de Spanjaard steeds oppermachtiger. In de vierde set knokte Djokovic zich terug en kreeg hij bij 4-4 een breekpunt, maar die werkte Alcaraz weg. Na zo’n drie uur benutte de Spanjaard op de service van Djokovic zijn eerste wedstrijdpunt. Tot deze editie was Alcaraz in Melbourne niet verder gekomen dan de kwartfinales.

Djokovic verloor voor het eerst in zijn carrière een finale op de Australian Open. In 2024 stond hij op Wimbledon voor het laatst in de eindstrijd van een grand slam, die hij verloor van Alcaraz. Zijn 24e en voorlopig laatste grandslamtitel dateert van de US Open in 2023.

