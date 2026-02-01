Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Arsenal wint grootste geldprijs ooit in vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Arsenal hebben de allereerste FIFA Women’s Champions Cup gewonnen en daarmee ongeveer 2 miljoen euro verdiend, de grootste geldprijs ooit in het vrouwenvoetbal. De winnaar van de Champions League versloeg in het Emirates Stadium van Londen de Braziliaanse club Corinthians met 3-2 na verlenging.

Olivia Smith zette Arsenal al vroeg op 1-0, maar Gabi Zanotti maakte al vrij snel gelijk. Lotte Wubben-Moy bracht de ploeg van de Nederlandse coach Renée Slegers na bijna een uur weer op voorsprong (2-1). In blessuretijd werd het toch nog gelijk dankzij een benutte strafschop van Vic Albuquerque. In de verlenging bezorgde Caitlin Foord Arsenal alsnog de winst.

ANP

Vorige Volgende

Reacties