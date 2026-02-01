Redactie Metro
Arsenal wint grootste geldprijs ooit in vrouwenvoetbal

epa12698990 Arsenal players celebrate on the podium with the tournament trophy after the FIFA Women's Champions Cup 2026 final between Arsenal WFC and SC Corinthians Paulista, in London, Britain, 01 February 2026. EPA/DAVID CLIFF
ANP / EPA / David Cliff

De voetbalsters van Arsenal hebben de allereerste FIFA Women’s Champions Cup gewonnen en daarmee ongeveer 2 miljoen euro verdiend, de grootste geldprijs ooit in het vrouwenvoetbal. De winnaar van de Champions League versloeg in het Emirates Stadium van Londen de Braziliaanse club Corinthians met 3-2 na verlenging.

Olivia Smith zette Arsenal al vroeg op 1-0, maar Gabi Zanotti maakte al vrij snel gelijk. Lotte Wubben-Moy bracht de ploeg van de Nederlandse coach Renée Slegers na bijna een uur weer op voorsprong (2-1). In blessuretijd werd het toch nog gelijk dankzij een benutte strafschop van Vic Albuquerque. In de verlenging bezorgde Caitlin Foord Arsenal alsnog de winst.

ANP

