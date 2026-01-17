Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Xandra Velzeboer grijpt goud op 1000 meter bij EK shorttrack

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft op de EK in Tilburg het goud veroverd op de 1000 meter. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg finishte voor haar zus Michelle Velzeboer, die het zilver bemachtigde. De Italiaanse Elisa Confortola pakte het brons. Selma Poutsma, de derde Nederlandse in de finale, kwam als vijfde over de finish.

Het is voor Xandra Velzeboer de eerste Europese titel op de 1000 meter. Ze bezit al titels op de andere afstanden.

Het is de tweede gouden medaille voor Nederland op de EK in Tilburg. Jens van ’t Wout won eerder zaterdag de 1500 meter bij de mannen.

De EK zijn het laatste toernooi ter voorbereiding op de Olympische Spelen, die over drie weken in Milaan beginnen.

ANP

