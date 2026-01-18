Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Echteld vervangt vertrokken hoofdtrainer Martens bij AZ

Trainer Maarten Martens is na twee jaar per direct vertrokken bij AZ. De club uit Alkmaar meldt dat Leeroy Echteld het seizoen afmaakt bij het eerste elftal. Hij had Jong AZ onder zijn hoede.

Volgens AZ zijn de teleurstellende resultaten in de competitie de oorzaak van het vertrek van Martens. AZ verloor zaterdag van PEC Zwolle (3-1) en staat achtste in de Eredivisie. De club vernederde woensdag Ajax nog in het bekertoernooi (6-0).

„Natuurlijk is het ontzettend jammer en ben ik enorm teleurgesteld”, laat Martens in een persbericht weten. „Hoewel het besluit nog vers is, kijk ik toch al met heel veel trots en waardering terug op de afgelopen twee jaar die ik hoofdtrainer mocht zijn bij deze mooie club. Samen met de selectie, staf en andere betrokkenen rondom het team hebben we dagelijks keihard gewerkt om voor het maximaal haalbare te gaan. Helaas stopt het hier nu voor mij. Maar ik wil de spelers, stafleden en alle andere AZ’ers veel succes wensen met dit seizoen en alle jaren daarna. Aan alle supporters: bedankt voor de steun. AZ pakt hopelijk snel weer een prijs en dat kan ook dit jaar nog.”

‘Moeilijk besluit’

„We hebben met z’n allen de sterke overtuiging dat er meer potentie in deze selectie zit dan dat we de afgelopen periode hebben teruggezien”, laat directeur voetbalzaken Max Huiberts weten. „We hebben met elkaar veelvuldig geanalyseerd en geëvalueerd wat er beter moest. Helaas hebben we te weinig stabiliteit en vooruitgang gezien. Dat heeft ons genoodzaakt dit zeer moeilijke besluit te nemen. Maarten is namelijk een professional en bovendien een heel prettige persoonlijkheid.”

De 57-jarige Echteld had de afgelopen twee jaar Jong AZ onder zijn hoede. De oud-voetballer was ook assistent-trainer bij Jong Oranje en werkte eerder bij Paris Saint-Germain en PEC Zwolle. Echteld staat vanaf maandag op het veld als hoofdtrainer.

