Tata Steel-schaaktoernooi uitgesteld door protestactie van XR

Het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee kon zaterdag niet op tijd van start gaan door een protestactie van Extinction Rebellion (XR). Dat zei een woordvoerder van het schaaktoernooi, dat volgens de planning om 14.00 uur had moeten beginnen.

Organisatoren van het schaaktoernooi hebben de actievoerders opgeroepen het toernooi niet te verstoren. Het internationale schaaktoernooi is in het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. Het toernooi begon in 1938 als medewerkerstoernooi van het staalbedrijf, en groeide uit tot een toernooi van wereldformaat.

XR meldde dat zij de ingang van het schaaktoernooi hadden geblokkeerd en dat „rebellen” 2025 kilo kolen stortten „omdat XR geen fossiele sponsoring accepteert”. Een woordvoerder van het schaaktoernooi bevestigde de blokkades van de ingangen door actievoerders eerder. Rond 14.20 uur gaf de organisatie aan dat toegang tot het gebouw was hersteld door de politie. „We hebben goede hoop dat we later vandaag kunnen beginnen”, aldus de woordvoerder.

Kolen

Op beelden was te zien dat actievoerders op trommels sloegen. De actiegroep vindt dat Tata Steel „niet eens een poging doet om klimaatneutraal te worden” en dat in 2025 wel had moeten zijn. De 2025 gestorte kolen staan daar symbool voor. XR gebruikte zaterdag de slogan „no chess on a dead planet”.

„Wij hopen dat de actievoerders hun verantwoordelijkheid nemen en respectvol handelen”, aldus de organisatoren. „Vooral richting de honderden amateurschakers, opkomende talenten en schaakgrootmeesters die deelnemen aan het toernooi, en de duizenden toeschouwers.”

ANP

Reacties