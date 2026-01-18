Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Senegal wint Afrika Cup na gemiste strafschop van Marokkaan Díaz

Senegal heeft voor de tweede keer de Afrika Cup gewonnen. De ploeg versloeg gastland Marokko (1-0) tijdens een tumultueuze finale in het Prince Moulay Abdellah Stadion in Rabat. Pape Gueye scoorde in de verlenging.

Marokko kreeg in de elfde minuut van de blessuretijd een uitgelezen mogelijkheid om na vijftig jaar weer de Afrika Cup te winnen. De arbiter floot op advies van de videoscheidsrechter voor een strafschop nadat verdediger El Hadji Malick Diouf aanvaller Brahim Díaz van Real Madrid een duwtje had gegeven.

Senegal voelde zich zo benadeeld dat de ploeg van het veld stapte. Op aandringen van sterspeler Sadio Mané keerde de ploeg die de Afrika Cup in 2022 voor de eerste keer won weer terug. Díaz eiste de strafschop op en wilde keeper Edouard Mendy van Senegal verrassen met een zacht stiftballetje, een zogenoemde Panenka-strafschop. Dat mislukte volkomen. De doelman kon de bal simpel vangen.

Kritiek

Senegal zag vlak voor het einde van de reguliere speeltijd een treffer afgekeurd worden na een overtreding op Achraf Hakimi. Bondscoach Pape Bouna Thiaw van Senegal uitte zaterdag kritiek op het gastland omdat zijn spelers geen beveiliging hadden gekregen tijdens de treinreis van Tanger naar Rabat. De Senegalese bond had ook al een kritische verklaring naar buiten gebracht over de armetierige staat van het spelershotel.

De plek in de finale van de Afrika Cup was een nieuw hoogtepunt in de opmars voor het Marokkaanse voetbal. ‘De leeuwen van de Atlas’ stuntten op het laatste WK in Qatar met een vierde plaats. De olympische ploeg van Marokko pakte brons op de laatste Spelen in Parijs en de jeugdploeg voor spelers onder de 20 werd vorig jaar wereldkampioen. Het Nederlands elftal is gewaarschuwd, want Marokko is een mogelijke tegenstander van Oranje in de zestiende finales van het WK van komende zomer.

Opstelling

Ismael Saibari van PSV had een basisplaats bij Marokko, net als de in Leiderdorp geboren Noussair Mazraoui. Feyenoorder Oussama Targhalline en PSV-verdediger Anass Salah-Eddine uit Amsterdam mochten invallen. Yassine Bounou stopte twee penalty’s in de strafschoppenserie van de halve finale tegen Nigeria. De doelman van Marokko hield zijn ploeg in de eerste helft van de eindstrijd opnieuw op de been met uitstekende reddingen op doelpogingen van Gueye en Iliman Ndiaye.

Marokko was gevaarlijker in de tweede helft. Ayoub El Kaabi, de spits die al tweemaal met een omhaal scoorde op deze Afrika Cup, schoot voor open doel naast. De Marokkaanse verdediger Aguerd kopte in de tweede helft van de verlenging op de lat.

