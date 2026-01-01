Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prins en Verkerk vallen af voor Spelen, Nuis rijdt 1500 meter

Schaatsers Naomi Verkerk en Tim Prins zijn afgevallen in de selectie van de langebaanschaatsers voor de Olympische Spelen in Milaan. De selectiecommissie van schaatsbond KNSB maakte de lijst bekend met negen mannen en vrouwen. Kjeld Nuis kan door het afvallen van Prins zijn olympische titel op de 1500 meter verdedigen.

Jutta Leerdam kan door het afvallen van Verkerk deelnemen aan de 1000 meter, de afstand waarop ze twee keer wereldkampioen werd.

Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen, dat van 26 tot en met 30 december werd gehouden, streden de schaatsers om startbewijzen op de individuele afstanden. Hieruit volgde een lijst waarop tien afzonderlijke namen stonden, waardoor zowel bij de mannen als de vrouwen één schaatser moest afvallen.

Aanwijsplek Leerdam

De selectiecommissie heeft Leerdam een aanwijsplek op de 1000 meter gegeven. „We wijzen haar aan, omdat zij de afgelopen twee jaar internationaal domineerde op deze afstand”, meldt technisch directeur Remy de Wit. „De aanwijsplek gaat niet ten koste van een andere rijdster, want Verkerk – op het OKT derde op de 1000 meter – was in de selectievolgorde als tiende unieke naam geëindigd.”

„Bij de mannen is besloten een aanwijsplek op de ploegenachtervolging te geven aan Bosker”, aldus De Wit. „De bondscoach heeft aangegeven dat Marcel samen met Chris Huizinga en Stijn van de Bunt een volwaardig team is. De ploeg wordt tevens kansrijker geacht voor een medaille in Milaan dan de derde man op de 1500 meter, de positie die bij het OKT werd bezet door Prins.”

Grote gevolgen

De Wit erkent dat het grote gevolgen heeft voor Prins. „Op zijn zachtst gezegd ontzettend vervelend voor Tim, die door deze beslissing nu als tiende unieke naam in de selectievolgorde eindigt en daarom niet meegaat naar Milaan. Zijn plek wordt op de Spelen nu ingevuld door Kjeld Nuis.”

„Een extra motivatie om voor de ploegenachtervolging te kiezen, is dat de mannen in het wereldbekerklassement als tweede zijn geëindigd”, zegt De Wit. „Hun prestaties hebben er mede voor gezorgd dat we niet met zeven, maar met negen mannen mogen meedoen aan de Spelen.”

De KNSB heeft Stijn van de Bunt ook geselecteerd voor de massastart, die hij samen met Jorrit Bergsma rijdt. De 21-jarige schaatser van Team IKO X2O won op het OKT de 5000 en 10.000 meter en komt in Milaan op vier afstanden in actie.

ANP

Vorige Volgende

Reacties