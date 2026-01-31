Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rybakina wint Australian Open na inhaalrace in derde set

Elena Rybakina (26) heeft voor de eerste keer de Australian Open gewonnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka, die het eerste grandslamtoernooi van het seizoen al twee keer won. De als vijfde geplaatste winnares kwam in de beslissende set terug van een achterstand van 3-0 (6-4 4-6 6-4).

De 27-jarige Sabalenka stond voor de vierde keer in de finale in Melbourne. Ze won de Australian Open in 2023 en 2024 en verloor vorig jaar van de Amerikaanse Madison Keys in de eindstrijd. Sabalenka was de afgelopen twee jaar onaantastbaar op de US Open. Rybakina verloor in 2023 van Sabalenka de finale van de Australian Open. Ze won haar tweede grandslamtoernooi, na de eindzege in 2022 op Wimbledon.

Op weg naar de eindstrijd leverden Sabalenka en Rybakina geen enkele set in. De nummer 1 van de wereld uit Belarus verloor haar eerste opslagbeurt in een volgepakte Rod Laver Arena. Rybakina nam een voorsprong van 2-0 en pakte na vijftig minuten de eerste set. Ze kwam slechts eenmaal in de problemen in haar servicebeurt, maar werkte toen twee breakpunten gedecideerd weg.

‘Hinderlijk kreunen’

De nieuwe nummer 3 van de wereld overleefde drie breakpunten in de tweede game van de tweede set. Bij een achterstand van 5-4 leverde ze alsnog haar servicebeurt in. Sabalenka kreeg in de tweede set steeds meer grip op het spel van Rybakina. Ze nam een voorsprong van 3-0 in de beslissende set, maar verloor vervolgens vier games op rij en uiteindelijk de finale.

Sabalenka kreeg in haar halve finale tegen Elina Svitolina voor het eerst in haar loopbaan een strafpunt voor ‘hinderlijk kreunen’. De nummer ééń van de wereld liet zich in de eindstrijd ook horen na harde slagen, maar de umpire liet dat onbestraft. Rybakina liet weinig emoties zien en bleef ook stoïcijns nadat ze bij een stand van 4-4 in de tweede set de controle over de wedstrijd verloor. Er verscheen pas een glimlach op haar gezicht nadat ze de finale met een ace had beëindigd.

Achtste finale grandslamtoernooi

„Dankjewel Kazachstan, jullie geloven in me. Ik speelde tegen een heel sterke tegenstander, van wie ik drie jaar geleden hier heb verloren”, zei Rybakina die nu 20 van haar laatste 21 wedstrijden heeft gewonnen.

Sabalenka zag haar tegenstandster ‘ongelooflijk tennis’ spelen. „Maar ik kom volgend jaar terug”, zei ze naar haar achtste finale van een grandslamtoernooi. „Hopelijk boek ik dan een beter resultaat.”

