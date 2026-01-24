Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PSV verspeelt tegen NAC eerste punten sinds september

PSV heeft voor het eerst sinds september punten verspeeld in de Eredivisie. Thuis tegen NAC Breda wist de ploeg van trainer Peter Bosz pas in de blessuretijd een punt veilig te stellen (2-2).

De Eindhovenaren kwamen op voorsprong via Couhaib Driouech. Nog voor rust keerde NAC de achterstand om in een voorsprong door treffers van Boy Kemper en Charles-Andreas Brym. In de tweede helft lukte het PSV lange tijd niet om echt gevaarlijk te worden. Een doelpunt van Armando Obispo in de blessuretijd bepaalde de eindstand.

Woensdag komt Bayern München op bezoek in Eindhoven in de laatste speelronde van het hoofdtoernooi van de Champions League.

Eerste helft

PSV, dat afgelopen woensdag bij Newcastle United met 3-0 onderuit was gegaan in de Champions League, controleerde de wedstrijd in de eerste helft. In de 28e minuut werd de koploper van de Eredivisie voor het eerst echt gevaarlijk en was het ook gelijk raak. Joey Veerman stuurde Driouech de diepte in met een steekbal en die rondde op snelheid af. Na de openingstreffer werd PSV dreigender met schoten die net naast het doel van Daniel Bielica belandden.

Op slag van rust kreeg NAC een vrije trap op de helft van de tegenstander. Kemper verlengde de vrije trap van Mohamed Nassoh met zijn hoofd in de verre hoek. Het was de eerste poging op doel van de bezoekers. Een minuut later ontfutselde Brym de bal aan centrale verdediger Jerdy Schouten om vervolgens beide palen te raken met één schot. In de rebound bepaalde hij de ruststand op 1-2.

Tweede helft

In de rust greep Bosz in door een nieuwe rechterflank te brengen. Kiliann Sildilia verving Sergiño Dest, die was teruggekeerd van een kleine blessure en Esmir Bajraktarevic viel in op rechtsbuiten voor Dennis Man. PSV drong in de loop van de tweede helft steeds meer aan, wat leidde tot kansen voor onder meer Ismael Saibari, die voor het eerst sinds de Afrika Cup weer speelde, en invaller Ivan Perisic. Op de inzet van de Kroaat was een redding van Bielica noodzakelijk.

De thuisploeg leek niet tot een echt slotoffensief te komen. Maar in de tweede van zes minuten blessuretijd slingerde Joey Veerman een bal het strafschopgebied in die het hoofd vond van verdediger Obispo, die door Bosz naar voren was gestuurd. In de laatste minuten verdedigde NAC het punt dat nog restte met man en macht.

ANP

