Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kimberley Bos en Jens van ’t Wout vlaggendragers bij Winterspelen

De olympische sporters Kimberley Bos (skeleton) en Jens van ’t Wout (shorttrack) zijn aangewezen als de Nederlandse vlaggendragers bij de Winterspelen. Dat heeft chef de mission Carl Verheijen van TeamNL zondag bekendgemaakt. De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo vindt vrijdag 6 februari plaats.

Van ’t Wout (24) draagt de vlag bij de ceremonie in stadion San Siro in Milaan, terwijl Bos (32) op hetzelfde moment de Nederlandse driekleur toont in Cortina d’Ampezzo.

Verheijen vindt de vlaggendragers Bos en Van ’t Wout „inspirerende sporters”. „Als je je zoals zij met hart en ziel inzet voor je sport en echt alles geeft, dan kunnen gouden dromen werkelijkheid worden”, stelt de oud-schaatser. „Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten.”

Grote eer

Bos en Van ’t Wout vinden het beiden een grote eer dat zij de vlag mogen dragen. Bos heeft al eens een medaille gewonnen. Zij veroverde op de Spelen in Beijing in 2022 brons in het skeleton en werd vorig jaar wereldkampioen. „Ik vind het echt een eer dat ik vlaggendrager voor TeamNL ben in Cortina d’Ampezzo, een heel mooi moment voor de sleesporters. Mijn focus gaat daarna volledig op mijn competitie: vrijdag 13 en zaterdag 14 februari moet het gebeuren.”

Van ’t Wout deed in Beijing 2022 niet mee om de medailles, maar is nu een van de topfavorieten. „Ik zei meteen ja toen Carl Verheijen het vroeg. Hoe bijzonder dat ik als shorttracker de vlag mag dragen. Dit gaat mij echt een boost geven”, aldus Van ’t Wout.

ANP

Reacties