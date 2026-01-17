Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Volledig Nederlands podium op 500 meter bij EK shorttrack

De Nederlandse shorttrackers hebben gedomineerd op de 500 meter bij de Europese kampioenschappen in Tilburg. Er was sprake van goud, zilver en brons voor de mannen van bondscoach Niels Kerstholt op de kortste afstand. Jens van ’t Wout veroverde het goud, Teun Boer behaalde het zilver en Melle van ’t Wout pakte het brons.

Voor Jens van ’t Wout was het zijn tweede gouden plak van het toernooi. Hij prolongeerde eerder zijn titel op de 1500 meter. Hij was vorig jaar op de EK in Dresden ook al de beste op de 500 meter.

In de finale namen Jens van ’t Wout en Boer het initiatief en meteen de eerste twee posities in. Melle van ’t Wout moest nog een inhaalactie ondernemen om op te schuiven naar de derde plaats.

ANP

