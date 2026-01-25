Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van der Poel wint wereldbeker na machtsvertoon in Hoogerheide

Mathieu van der Poel heeft voor eigen publiek in het Brabantse Hoogerheide ook de laatste wereldbekerwedstrijd van het veldritseizoen gewonnen. In zijn thuisrace zette de zevenvoudig wereldkampioen al in de derde ronde aan, waarna zijn concurrentie wederom het nakijken had. Van der Poel verzekerde zich zo van zijn tweede eindzege in de wereldbeker.

Nederlands kampioen Tibor Del Grosso reed op anderhalve minuut van Van der Poel naar de tweede plaats. Niels Vandeputte, hun Belgische teamgenoot bij Alpecin-Premier Tech, maakte het podium vol. Belgisch kampioen Thibau Nys, de nummer 2 van het wereldbekerklassement, moest het doen met de vierde plaats.

Van der Poel won dit seizoen alle twaalf veldritten waarin hij meedeed en is de torenhoge favoriet voor het WK van volgende week in Hulst. Daar kan de 31-jarige Nederlander voor de achtste keer wereldkampioen worden in het veldrijden. Dat zou een record betekenen, ook de Belg Erik De Vlaeminck veroverde zeven keer WK-goud.

Record

Van der Poel boekte in de GP Adrie van der Poel, de wedstrijd in Hoogerheide met de naam van zijn vader, de 51e wereldbekerzege van zijn carrière. Daarmee heeft hij het record nu alleen in handen, nadat hij zaterdag met zijn overwinning in Maasmechelen op gelijke hoogte was gekomen met de Belg Sven Nys.

Waar Van der Poel zich zaterdag nog extra moest inspannen na twee lekke banden, bleef materiaalpech hem zondag bespaard. Het maakte zijn overmacht des te zichtbaarder. In de tweede ronde mocht Del Grosso nog even vooraan rijden, maar daarna nam Van der Poel het over. Onder aanmoediging van de duizenden fans uit eigen land leek Van der Poel alles te geven. Hij vierde zijn zeer overtuigende zege met een hand in de lucht.

