Skeletonster Bos eindigt als 24e in Winterberg

epa12621752 Kimberley Bos of Netherlands in action during the first run of the women's race at the IBSF Bobsleigh and Skeleton World Cup event in Winterberg, Germany, 02 January 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Skeletonster Kimberley Bos blijft op zoek naar haar beste vorm op weg naar de Winterspelen van volgende maand in Milaan en Cortina d’Ampezzo. De winnares van olympisch brons op de Spelen van Beijing eindigde als 24e op de wereldbekerwedstrijd in Winterberg.

De wedstrijd begon met een uur vertraging vanwege hevige sneeuwval in het Duitse stadje. De 32-jarige Bos stelde vervolgens teleur met een 23e tijd in beide heats. De winst ging naar Janine Flock uit Oostenrijk, die ruim 2,5 seconden sneller was dan de Nederlandse. „Ik weet niet echt wat er aan de hand was”, meldde Bos op haar website. „Het waren twee runs die best wel solide waren, maar ik zit zo ver van de rest vandaan plots, dat het alleen maar aan het materiaal kan liggen. Het was iets met de slee.”

Het is Bos dit seizoen nog niet gelukt op het erepodium te eindigen van een wereldbekerwedstrijd. Een vijfde plaats in het Letse Sigulda is haar beste prestatie. Op vrijdag 9 januari is de volgende wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz. Die wedstrijd is tevens het EK.

ANP

