Darter Van Veen gaat kansloos onderuit in finale van WK darts

Gian van Veen is er niet in geslaagd een memorabel WK met een hoofdprijs af te sluiten. De 23-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen verloor in de finale vrij kansloos van titelverdediger Luke Littler in een volgepakt Alexandra Palace in Londen: 7-1.

Van Veen speelde niet zijn beste wedstrijd van het WK, maar een Littler in topvorm is nauwelijks te verslaan. De 18-jarige Brit verdiende met zijn zege 1 miljoen Engelse pond, ongeveer 1,15 miljoen euro. De tweede plaats van Van Veen was goed voor bijna 460.000 euro.

Van Veen trad nog niet in de voetsporen van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, de Nederlandse wereldkampioenen bij dartsbond PDC. Van Barneveld was in 2007 de beste. Van Gerwen won de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Littler stond voor het derde jaar op rij in de finale van het WK. De Engelse tienersensatie veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel na een zege op Van Gerwen in de eindstrijd. Het jaar daarvoor boog hij in de finale voor Luke Humphries.

Wereldtitel

Van Veen won twee keer de wereldtitel bij de jeugd. Hij veroverde eind oktober in Dortmund zijn eerste grote hoofdprijs door zich tot Europees kampioen te kronen. Op het WK rekende ‘The Giant’ in de kwartfinale af met Humphries en versloeg hij tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson in een halve eindstrijd van hoog niveau. Hij is met een derde plaats de best geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst.

De 23-jarige Van Veen en de 18-jarige titelverdediger begonnen nerveus aan de ‘jongste’ WK-finale ooit. De Nederlander won de eerste set, na een paar missers. Van Veen verloor de tweede, ondanks dat hij 145 en 127 uitgooide. Vervolgens won Littler de set die zijn tegenstander was begonnen. De Brit liep uit naar 4-1 terwijl hij een keer richting een wesp had geslagen die rond zijn hoofd bleef vliegen.

Van Veen raakte zichtbaar gefrustreerd omdat dingen die de afgelopen week zo vaak lukten nu steeds mislukten. Hij verloor zeven sets op rij van Littler, die alleen maar beter ging spelen. De Brit scoorde vijftien keer de maximale score van 180, tegenover negen keer voor Van Veen. Littler gooide een gemiddelde van ruim 106 met drie pijlen. Van Veen kwam tot een gemiddelde van bijna 100.

