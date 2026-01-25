Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord boekt tegen Heracles eerste competitiezege dit jaar

Feyenoord heeft in de Eredivisie voor het eerst sinds begin december weer gewonnen. Het elftal van trainer Robin van Persie rekende in De Kuip af met hekkensluiter Heracles Almelo: 4-2.

Leo Sauer kopte Feyenoord halverwege de eerste helft op voorsprong. Na een half uur benutte Luka Kulenovic een strafschop voor Heracles: 1-1. Jordan Bos zorgde ervoor dat Feyenoord alsnog met een voorsprong ging rusten.

Anis Hadj Moussa, ook al belangrijk bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord, scoorde in de 84e minuut met een fraaie trap in de linkerbovenhoek. Via invaller Casper Tengstedt liep Feyenoord uit naar 4-1. In blessuretijd bepaalde Tristan van Gilst de eindstand.

Feyenoord, waar verdediger Tsuyoshi Watanabe (blessure) en middenvelder Luciano Valente (kramp) in de tweede helft uitvielen, nam dankzij de zege de tweede plaats weer over van Ajax. De achterstand op koploper PSV is 14 punten. Feyenoord wacht nu drie uitwedstrijden, tegen Real Betis, PSV en FC Utrecht.

