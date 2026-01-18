Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord verliest spectaculaire stadsderby tegen Sparta: 3-4

Feyenoord is het winnen verleerd. De club verloor ook een spectaculaire stadsderby tegen Sparta Rotterdam (3-4) en wacht nu al zes duels in verschillende competities vergeefs op een zege.

Shaqueel van Persie stak Feyenoord en zijn vader en trainer Robin de helpende hand toe. De invaller leek zijn ploeg in de slotfase met twee doelpunten aan een gelijkspel te helpen (3-3). Joshua Kitolano maakte in blessuretijd het winnende doelpunt voor de bezoekers.

Kitolano schoot Sparta in de veertigste minuut op voorsprong. Mitchell van Bergen verdubbelde de voorsprong in de 56e minuut na een grove fout van verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hwang In-beom bracht Feyenoord in de 65e minuut even terug in de wedstrijd. Shunsuke Mito herstelde zeven minuten later de marge van twee doelpunten (1-3).

Feyenoord staat tweede in de Eredivisie, met een achterstand van 16 punten op PSV en een voorsprong van 2 punten op Ajax.

