Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Feyenoord verliest spectaculaire stadsderby tegen Sparta: 3-4

ROTTERDAM - Shaqueel van Persie of Feyenoord reageert na het verlies van de Nederlandse Eredivisie wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam in Feyenoord Stadion de Kuip op 18 januari 2025 in Rotterdam, Nederland. BART STOUTJESDIJK / ANP
ANP / ANP / Bart Stoutjesdijk

Feyenoord is het winnen verleerd. De club verloor ook een spectaculaire stadsderby tegen Sparta Rotterdam (3-4) en wacht nu al zes duels in verschillende competities vergeefs op een zege.

Shaqueel van Persie stak Feyenoord en zijn vader en trainer Robin de helpende hand toe. De invaller leek zijn ploeg in de slotfase met twee doelpunten aan een gelijkspel te helpen (3-3). Joshua Kitolano maakte in blessuretijd het winnende doelpunt voor de bezoekers.

Kitolano schoot Sparta in de veertigste minuut op voorsprong. Mitchell van Bergen verdubbelde de voorsprong in de 56e minuut na een grove fout van verdediger Tsuyoshi Watanabe. Hwang In-beom bracht Feyenoord in de 65e minuut even terug in de wedstrijd. Shunsuke Mito herstelde zeven minuten later de marge van twee doelpunten (1-3).

Feyenoord staat tweede in de Eredivisie, met een achterstand van 16 punten op PSV en een voorsprong van 2 punten op Ajax.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties