Bayern München verliest voor het eerst dit seizoen in Bundesliga

Bayern München heeft voor het eerst dit seizoen verloren in de Duitse Bundesliga. De ploeg van trainer Vincent Kompany werd in eigen huis met 2-1 verslagen door FC Augsburg, dat voorafgaand aan deze speelronde op de 15e plaats stond. De voorsprong van Bayern op nummer 2 Borussia Dortmund is 11 punten. Dortmund komt later nog in actie.

De thuisploeg kwam na 23 minuten op voorsprong via Hiroki Ito. Er leek weinig aan de hand voor Bayern, dat woensdag in Eindhoven PSV treft in de Champions League. Topscorer Harry Kane kreeg veel kansen, maar wist er geen te verzilveren. Direct voor rust trof Robin Fellhauer van Augsburg de lat.

Een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers op gelijke hoogte via het achterhoofd van Arthur Chaves. Hij kopte raak uit een vrije trap die verkeerd werd ingeschat door Bayern-doelman Jonas Urbig. Kort daarna schoot Han-Noah Massengo de 1-2 binnen uit een uitgespeelde aanval. Bayern kwam nog tot een grote kans via Michael Olise; in de laatste seconde trof hij de lat.

Hoffenheim stond bij Eintracht Frankfurt bij rust op een 1-0-achterstand. In de tweede helft wist de nummer 3 van de Bundesliga de wedstrijd om te draaien met drie doelpunten in dertien minuten tijd. Hoffenheim staat nu 14 punten achter op koploper Bayern. Ook RB Leipzig kwam pas na rust op stoom. In een uitwedstrijd tegen FC Heidenheim won het met 3-0 door drie doelpunten in de tweede helft. Leipzig staat nu vierde, 1 punt achter Hoffenheim.

