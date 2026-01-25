Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ManUnited maakt einde aan ongeslagen reeks koploper Arsenal

Arsenal heeft thuis tegen Manchester United zijn eerste wedstrijd sinds begin december verloren. De formatie van interim-coach Michael Carrick won in Londen met 3-2. Het was de eerste nederlaag voor Arsenal na een ongeslagen reeks van twaalf duels in alle competities.

Voor Carrick was het de tweede zege in evenveel duels sinds hij op 13 januari werd aangesteld. United won vorige week met 2-0 van Manchester City. Koploper Arsenal heeft nog een voorsprong van 4 punten op City. United bezet de vierde plaats.

Arsenal kwam na een halfuur nog wel op voorsprong. Na een duel tussen oud-Ajacieden Lisandro Martínez en Jurriën Timber kreeg de Argentijn een eigen doelpunt op zijn naam. United-aanvaller Bryan Mbeumo trok de stand snel gelijk na een fout van Martín Zubimendi. Patrick Dorgu schoot na rust fraai de 2-1 van United binnen, maar Mikel Merino maakte weer gelijk namens Arsenal: 2-2. Matheus Cunha bezorgde de bezoekers in de 87e minuut alsnog de zege.

Tyrell Malacia bleef bij United op de bank. Zijn ploeggenoten Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee ontbraken door blessures.

