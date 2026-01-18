Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Senegal stapt van veld in finale van Afrika Cup tegen Marokko

De finale van de Afrika Cup tussen Senegal en Marokko is in blessuretijd stilgelegd. Senegal was bij een stand van 0-0 zo woedend over een toegekende strafschop aan Marokko dat de ploeg van het veld stapte.

De arbiter floot op advies van de videoscheidsrechter voor een penalty na een vermeende overtreding van El Hadji Malick Diouf op Brahim Díaz. Senegal verliet het veld maar kwam op advies van sterspeler Sadio Mané na ongeveer tien minuten terug.

Aanvaller Díaz van Real Madrid eiste de strafschop op en wilde de keeper Edouard Mendy van Senegal verrassen met een zacht stiftballetje, een zogenoemde Panenka-strafschop. Dat mislukte volkomen. De doelman kon de bal simpel vangen. De finale krijgt daardoor een verlenging.

Op de video Marokkaanse fans in Amsterdam bij het moment dat hun elftal een strafschop kreeg.

