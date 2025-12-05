Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Openingsduel WK tussen Mexico en Zuid-Afrika in Aztekenstadion

Het openingsduel op het WK voetbal van 2026 wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd van Groep A wordt op 11 juni in het Aztekenstadion van Mexico-Stad gespeeld. Het is de derde keer dat er een WK voetbal in Mexico wordt gespeeld. De Verenigde Staten en Canada zijn de twee andere gastlanden.

Mexico is ingedeeld in Groep met naast Zuid-Afrika ook Zuid-Korea en een nog nader te bepalen Europees land. Bij het eerste duel van de 104 wedstrijden die tijdens het WK van 2026 worden gespeeld, zullen er 87.523​​ toeschouwers aanwezig zijn. Er doen in totaal 48 landen mee aan het mondiale eindtoernooi. De finale wordt op 19 juli in New York gespeeld.

Het WK voetbal werd eerder in 1970 en in 1986 in Mexico gespeeld. Beide keren werd het openingsduel ook in het Aztekenstadion gespeeld. In 1970 ging de eerste wedstrijd tussen Mexico en de Sovjet-Unie en zestien jaar later openden Bulgarije en Italië het WK.

In 2010 was Zuid-Afrika-Mexico ook al de openingswedstrijd bij het WK van 2010.

ANP

