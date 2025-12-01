Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Walging over vuurwerk en staking bij Ajax: ‘De F-Side voorlopig maar leeg’

Er klinkt vooral walging, afschuw en afkeuring over de actie met een enorm vuurwerk dat de harde kern van Ajax liet losbarsten tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Het duel werd vanzelfsprekend gestaakt, omdat het vuurwerk niet alleen andere supporters, maar ook de voetballers op het veld in gevaar bracht.

Aanleiding voor het vuurwerk was een eerbetoon voor een onlangs bij een ongeluk overleden supporter met de bijnaam Tum. Hij werd voor de wedstrijd echter al geëerd met een indrukwekkend spandoek en muziek (‘Ik leef mijn eigen leven‘). Als het daarbij was gebleven, was de actie mooi geweest. Dat bleef het echter niet. Na ruim 5 minuten brak er een enorm vuurwerk los, wat kort geleden na het overlijden van een andere fan ook al bij Ajax – Heerenveen gebeurde. Na 40 minuten ‘pauze’ ging het bij het hervatten van Ajax – FC Groningen meteen weer mis. Scheidsrechter Bas Nijhuis deed wat hij daarvoor al aankondigde: algehele staking.

Dat een herdenking in de Johan Cruijff ArenA heel anders kan, bewezen Ajax en fans dit jaar na de moord op tiener Lisa, die vlakbij het stadion om het leven kwam.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het gaat opnieuw fout in de Johan Cruijff ArenA: Ajax – FC Groningen definitief gestaakt. — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2025

‘Vuurwerk een schandalige poppenkast’

Op social media ging het vervolgens helemaal los, er klinkt vooral walging en frustratie. Maar niet alleen, of zoals analist Kenneth Perez het op zender ESPN verwoordde: „Degenen die het doen zijn er nog trots op ook.” Scheidsrechter Nijhuis noemde de actie met vuurwerk „een schandalige poppenkast”. De KNVB in een verklaring: „Degenen die dit doen, komen niet voor de wedstrijd of het voetbal. Natuurlijk heeft dit consequenties. Zo krijgen degenen die vuurwerk afsteken een boete van 450 euro en een stadionverbod van 18 tot 60 maanden. Maar het is bovenal triest voor degenen die hun club wel steunen, de echte supporters.” Supportersvereniging Ajax distantieert zich van de actie met het vuurwerk.

Ajax was vooraf op de hoogte van de actie. Extra stewards en honden werden ingezet en het fouilleren zou ‘één op één’ zijn gebeurd. De hoeveelheid vuurwerk was echter zo enorm, dat iedereen snapt dat het niet even via de reguliere binnenkomst en langs het fouilleren is binnengesmokkeld. Hoe dan wel precies, is nog niet duidelijk. Ajax meldt bij monde van algemeen directeur Menno Geelen dat een nooduitgang vermoedelijk is geforceerd. „Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag”, zei financieel directeur Shashi Baboeram Panday, die ook belast is met veiligheidszaken. „Als Ajax vinden we dit schandalig.” Panday bood benadeelden excuses aan.

🎆 Ajax – Feyenoord Over twee weken staat de altijd beladen klassieker Ajax – Feyenoord op de kalender. Die wedstrijd werd – ook door vuurwerk op het veld – in 2023 gestaakt. Dat was extra wrang voor twee doodzieke Ajax-fans, slechts 7 en 14 jaar oud. De wedstrijd bijwonen was hun laatste wens.

Hoe nu verder bij Ajax?

Ajax – FC Groningen wordt nu morgen (dinsdag om 14.30 uur) gespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA. Maar daarna, zeker met het oog op Ajax – Feyenoord? Valentijn Driessen van De Telegraaf, je ziet hem in de video hierboven, heeft wel een idee. De chef voetbal zet vraagtekens bij ‘de gang van zaken bij die poorten’ en snapt er niets van dat er zoveel vuurwerk een stadion binnen kan komen.

Over de toekomst zegt hij: „Wat ik me kan voorstellen is dat de F-Side voorlopig niet welkom is bij wedstrijden van Ajax in de ArenA. Het is een repeterend verhaal, dus er zal keihard ingegrepen moeten worden. Hoe erg het ook is, laat die zijde (de F-Side) voorlopig maar vijf, zes wedstrijden leeg. Hopelijk leren ze zich dan te gedragen. Als je afscheid wil nemen van supporters die zijn overleden, dat kan ik begrijpen. Maar doe het dan waardig en laat niet 45.000 andere mensen daar de dupe van zijn.”

Op social media vinden veel mensen dat de wedstrijd helemaal niet meer zou moeten worden gespeeld en dat FC Groningen drie punten moet krijgen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties