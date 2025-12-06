Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Poleposition voor Verstappen in kampioensrace Abu Dhabi

Max Verstappen start de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi vanaf poleposition. De regerend wereldkampioen van Red Bull was de snelste in de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. Verstappen troefde zijn rivalen van McLaren koelbloedig af. Hij was 0,201 seconde sneller dan Lando Norris, die de tweede tijd noteerde. Oscar Piastri gaf 0,230 seconde toe op de Nederlander.

De strijd om de wereldtitel is dit jaar ongemeen spannend. Verstappen, Norris en Piastri maken alle drie nog kans om kampioen te worden. De Grote Prijs van Abu Dhabi is de 24e race van het jaar en begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Norris heeft 12 punten meer dan Verstappen en staat er het beste voor. Hij heeft genoeg aan een plek op het podium om zijn eerste wereldtitel te veroveren. Verstappens beste scenario om zijn vijfde titel te pakken is winnen en hopen dat Norris vierde of lager eindigt. Voor Piastri zijn de kansen het kleinst. De Australiër wordt kampioen als hij de race in Abu Dhabi wint en Norris niet hoger eindigt dan de zesde plaats.

Ouderwets goed

Verstappen was ouderwets goed in de kwalificatie. Hij zorgde ervoor dat hij als enige twee nieuwe sets banden kon gebruiken in de derde en laatste sessie. Daarin zette hij twee vlekkeloze rondes neer, waar de sneller geachte Norris en Piastri in hun McLarens niet aan konden tippen.

George Russell start zondag in zijn Mercedes vanaf de vierde plaats. De Brit kan zich mogelijk mengen in de strijd vooraan en eventueel een rol spelen in het raceverloop.

