Nys klopt Del Grosso in wereldbekerveldrit Dendermonde

De Belg Thibau Nys heeft de achtste cross uit de wereldbeker gewonnen. Op het snelle parcours in Dendermonde was Nys in de sprint sneller dan Nederlands kampioen Tibor Del Grosso. De Belg Laurens Sweeck, de leider in het wereldbekerklassement, werd derde.

Mathieu van der Poel, die de afgelopen vier wereldbekerwedstrijden won, sloeg de cross in het Belgische Dendermonde over.

In tegenstelling tot andere jaren ontbrak de modder op het parcours in Dendermonde. Dat resulteerde in een wedstrijd waarin halverwege nog steeds een groep van ongeveer tien renners vooraan reed.

Achtervolging

Del Grosso reed vier ronden voor het einde lek. De coureur van Alpecin-Deceuninck kon tot de materiaalpost op de fiets blijven, maar moest wel in achtervolging.

Hij zag voor zich de Belg Wout van Aert versnellen, op jacht naar zijn eerste zege van deze winter. Maar in de voorlaatste ronde zakte het tempo in. Del Grosso sloot weer aan, terwijl Sweeck en Nys de aanval kozen. Van Aert had moeite te volgen.

‘Snelle wedstrijd’

Nys nam in de slotronde de kop over van Sweeck, die ook Del Grosso zag passeren. In de sprint kon de Nederlander de Belgisch kampioen niet meer bedreigen. „Het was een snelle wedstrijd. Ik baal van die lekke band. Ik had niet genoeg meer over om Thibau te passeren”, vertelde Del Grosso in het flashinterview.

De Belgische winnaar van de ploeg Baloise Glowi Lions was vooral verheugd dat hij het in een sprint kon afmaken. „Het is even geleden dat ik op deze manier een cross won. Dit was een van mijn beste dagen dit seizoen”, aldus Nys, die eerder dit najaar de eerste twee wereldbekercrossen won.

