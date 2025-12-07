Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Boo, Lavreysen en Van der Poel kandidaat Sportman van het Jaar

Schaatser Jenning de Boo, baanwielrenner Harrie Lavreysen en wielrenner Mathieu van der Poel zijn genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Dat heeft sportkoepel NOC*NSF zondag bekendgemaakt.

Bij de vrouwen gaat de strijd tussen schaatsster Joy Beune, de atletes Femke Bol en Jessica Schilder, zwemster Marrit Steenbergen en wielrenster Lorena Wiebes. Topsporters en coaches (alleen voor de coachprijs) mogen hun stem uitbrengen, waarna tijdens het Sportgala op 17 december de winnaars worden gepresenteerd. Er zijn ook prijzen in de categorieën Sportploeg, Parasportman, Parasportvrouw, Parasportploeg en Coach van het Jaar.

De stemmen van de sporters en coaches bepalen voor de helft de uitslag; de inbreng van de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor is ook 50 procent.

Coach van het Jaar

Voor de titel Sportploeg van het Jaar komen de 3×3-basketbalvrouwen, de roeiers van de mannenacht en de teamsprintsters bij het baanwielrennen in aanmerking.

Parazwemmer Rogier Dorsman, parawegwielrenner Mitch Valize en rolstoeltennisser Niels Vink zijn de genomineerden voor de titel Parasportman van het Jaar. Bij de vrouwen gaat de strijd tussen de para-atletes Lara Baars en Fleur Jong en parawegwielrenster Chantal Haenen. Bij de paraploegen zijn de 4×100 meter universal relay (para-atletiek), de rolstoelbasketbalvrouwen en de rolstoeltennisvrouwen genomineerd.

Voetbalcoaches Arne Slot (Liverpool) en Sarina Wiegman (Engeland) moeten concurreren met baanwielercoach Hugo Haak voor de titel Coach van het Jaar. Op het Sportgala worden ook de Young Talent Award en de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs uitgereikt.

ANP

