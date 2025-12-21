Deel dit artikel: Share App Mail Pin

PSV wint ook bij Utrecht en boekt met 14e uitzege op rij record

PSV heeft in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen FC Utrecht moeizaam gewonnen. De koploper stond bij rust nog met 1-0 achter, maar draaide die achterstand in de tweede helft om: 1-2. Het betekende voor PSV de veertiende achtereenvolgende zege in een uitduel in de competitie. Dat lukte sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 nog geen enkele club.

Aanvoerder Jerdy Schouten kreeg in de 88e minuut zijn tweede gele kaart en moest met rood vertrekken. De eindstand was toen al bereikt.

PSV vergrootte met de elfde overwinning in de Eredivisie op rij de voorsprong op nummer 2 Feyenoord tot 12 punten. De Rotterdammers spelen zondag nog tegen FC Twente.

Saibari afwezig

PSV had in de eerste helft wel vaak de bal, maar wist nauwelijks gevaarlijk te worden. De meeste aanvallen strandden rond het zestienmetergebied van FC Utrecht, vaak door een goede ingreep van een van de spelers van de thuisploeg. Het gemis van Ismael Saibari, die net als linksback Anass Salah-Eddine met Marokko meedoet aan de Afrika Cup, liet zich wat dat betreft voelen.

PSV-trainer Peter Bosz koos nu voor een voorhoede met Ricardo Pepi als spits en Ivan Perisic en Dennis Man als buitenspelers. Guus Til was de meest aanvallende middenvelder.

Geen buitenspel

FC Utrecht probeerde vanuit de omschakeling toe te slaan en had na ruim een half uur spelen succes. Eerst schoot Siebe Horemans de bal tegen de paal. Twee minuten later gaf de rechtsback de bal voor en Mike van der Hoorn kopte raak: 1-0. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar daar bleek geen sprake van.

Man bleef in de rust achter in de kleedkamer en Bosz bracht Esmir Bajraktarevic als vervanger. PSV begon fel na rust. FC Utrecht-keeper Vasilis Barkas redde in de 51e minuut eerst nog op een schot van Paul Wanner, maar was kort daarna kansloos op een inzet van dichtbij van Pepi: 1-1. Rechtsback Sergiño Dest gaf de voorzet.

Tien man

PSV kreeg halverwege de tweede helft via Til twee kansen om op voorsprong te komen. Barkas voorkwam dat. Vooral zijn tweede redding was knap. Aan de andere kant kopte Miguel Rodríguez de bal in de 72e minuut net over het doel van PSV.

Perisic voorkwam een kwartier voor tijd het eerste puntenverlies voor PSV sinds 21 september, toen de thuiswedstrijd tegen Ajax in 2-2 eindigde. De Kroaat kopte knap raak uit een hoekschop van Joey Veerman, die in de winterstop vermoedelijk de overstap maakt naar Fenerbahçe.

Het slotoffensief tegen tien man van PSV leverde voor FC Utrecht niets meer op.

