Verstappen raakt ondanks zege in slotrace titel kwijt aan Norris

Lando Norris heeft in de laatste race van het seizoen Max Verstappen onttroond als wereldkampioen in de Formule 1. De 26-jarige coureur van McLaren finishte als derde in de Grote Prijs van Abu Dhabi en die plek was precies genoeg om zijn eerste titel in de koningsklasse veilig te stellen.

Norris voorkwam dat Verstappen een ongekende comeback in het seizoen kon bekronen met een vijfde wereldtitel. De 28-jarige coureur van Red Bull won de slotrace op het Yas Marina Circuit in ouderwets dominante stijl, maar kwam uiteindelijk 2 punten tekort op de Brit van McLaren in het kampioenschap. Oscar Piastri van McLaren finishte als tweede en werd derde in de eindstand.

Verstappen boekte in Abu Dhabi zijn achtste grand-prixzege van dit jaar en de 71e in zijn carrière. Norris is de 35e wereldkampioen sinds de start van de Formule 1 in 1950. Verstappen won de vier voorgaande jaren de titel: in 2021, 2022, 2023 en 2024.

Spannende ontknoping

De Formule 1 kreeg in Abu Dhabi een ongemeen spannende ontknoping. Het was vijftien jaar geleden dat meer dan twee coureurs in de laatste race van het seizoen vochten om de wereldtitel, want ook Piastri van McLaren maakte nog kans op de titel. Norris begon met 12 punten voorsprong op Verstappen, die zich met vijf zeges in de voorgaande acht grands prix had teruggevochten in de titelstrijd. Piastri stond 16 punten achter.

Voor Norris was een podiumplek voldoende om de titel binnen te halen en dat scenario ontvouwde zich op het Yas Marina Circuit. Hij startte de race vanaf de tweede positie, Verstappen begon van pole. De Nederlander was onnavolgbaar, maar het was niet genoeg om Norris alsnog af te troeven. De Brit liet Verstappen begaan, moest wel dulden dat de eerzuchtige Piastri hem in de eerste ronde voorbijging en in de rest van de race voorbleef, maar reed vervolgens gecontroleerd naar de derde plaats.

Er was wel een paniekmomentje bij Norris. Dat was kort na zijn pitstop, toen hij terugviel naar de negende plaats en als een razende begon in te halen om terug te keren naar de veilige derde plaats. Hij haalde Lance Stroll en Liam Lawson in één manoeuvre in en pakte na een agressieve inhaalactie bij Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda de derde plek terug. De stewards keken nog even naar die actie, maar lieten Norris onbestraft.

ANP

