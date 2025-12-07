Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Estafettezwemsters sluiten EK kortebaan af met tweede goud

De Nederlandse zwemsters hebben de Europese titelstrijd kortebaan in het Poolse Lublin afgesloten met een gouden medaille op de 4×50 meter wisselslag. Marrit Steenbergen, Tessa Giele, Maaike de Waard en Valerie van Roon hielden de teams van Zweden en Italië achter zich.

Nederland, dat op de openingsdag al de 4×50 vrije slag won, kwam tot een tijd van 1.42,83. De laatste Zweedse zwemster tikte aan na 1.43,79. Voor Steenbergen was het de achtste medaille in Lublin. Zes daarvan zijn goud.

Steenbergen pakte individuele titels op de 100 meter vrije slag, 200 meter wisselslag, 200 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag. Met de estafetteploeg won ze twee keer goud. Daarnaast veroverde ze op de 4×50 wisselslag gemengd met Nederland het zilver en op de 4×50 meter vrije slag gemengd het brons.

50 meter rugslag

De Waard had eerder op de avond het brons gepakt op de 50 meter rugslag. De winst was voor de Italiaanse Sara Cox, die in 25,49 seconden een Europees record zwom. De Française Analia Pigrée werd tweede in 25,96. De Waard kwam tot een tijd van 25,97. Giele (26,19) eindigde als vijfde.

De Waard, die met de tweede tijd de finale had gehaald, pakte eerder zilver op de 100 meter rugslag.

Zestig baantjes

Van Roon werd vierde op de 50 meter vrije slag. Ze realiseerde een tijd van 23,70. De Poolse Katarzyna Wasick pakte voor eigen publiek het goud in 23,20. Milou van Wijk, de tweede Nederlandse in de finale, werd zesde: 23,83.

Marte Hieke van der Kamp eindigde in de finale van de 1500 meter vrije slag als zevende in 16.07,45. Het goud op de langste afstand was na zestig baantjes voor de Italiaanse Simona Quadarella: 15.29,93.

Zeven keer goud

Koen de Groot eindigde in de finale van de 50 meter schoolslag op de vierde plaats in 26,01. De winst was ook hier voor een Italiaan: Simone Cerasuolo in 25,67. Thomas Jansen zwom in een persoonlijk record (4.05,13) naar de vijfde plaats in de finale op de 400 meter wisselslag. De zege ging naar de Italiaan Alberto Razzetti: 3.58,79.

Nederland kwam uit op zeven gouden medailles, vier zilveren en twee bronzen. Daarmee werd de ploeg tweede in het medailleklassement, achter Italië.

