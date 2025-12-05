Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oranje tegen Japan, Tunesië en ploeg uit play-offs op WK

Het Nederlands elftal speelt komende zomer tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs tussen Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat werd bekend in het Kennedy Center in Washington, waar bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB aanwezig zijn.

De Japanse internationals Ayase Ueda, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Koki Ogawa en Kodai Sano spelen in de Eredivisie. Nederland en Japan troffen elkaar op het WK van 2010 ook in de groepsfase. Oranje won toen in Zuid-Afrika met 1-0 dankzij een doelpunt van Wesley Sneijder. In 2009 won Oranje een oefenduel met Japan met 3-0 en in 2013 eindigde een vriendschappelijk duel in 2-2.

Oud-speler Hatem Trabelsi uit Tunesië speelde in het verleden voor Ajax. Oranje trof Tunesië net als Japan drie keer. De eerste keer was in aanloop naar het WK van 1978. Nederland won toen met 4-0. De andere twee wedstrijden waren ook oefenduels. Zowel in 1994 als 2009 eindigden de ontmoetingen onbeslist: 2-2 en 1-1.

Twee keer niet winnen

Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië strijden in maart tijdens play-offs om een startbewijs voor het WK. Oranje was in de kwalificatie voor het komende WK ingedeeld in dezelfde poule als Polen. De ploeg van Koeman wist twee keer niet te winnen. In september werd het in Rotterdam 1-1 en in november in Warschau ook.

Oranje is ingedeeld in groep F en speelt de groepsduels in Houston, Dallas, Kansas City of het Mexicaanse Monterrey. Vooral in Dallas en Houston is het erg warm in de zomer.

De duels in groep F worden op 14 juni, 20 juni en 25 juni gespeeld. Het exacte speelschema volgt zaterdag tijdens een show van de FIFA.

ANP

Reacties