Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Oranje tegen Japan en Tunesië op WK

Het Nederlands elftal speelt komende zomer tegen Japan en Tunesië op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat werd bekend in het Kennedy Center in Washington, waar bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB aanwezig zijn.

De Japanse internationals Ayase Ueda, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Koki Ogawa en Kodai Sano spelen in de Eredivisie.

Oranje is ingedeeld in groep F en speelt de groepsduels in Houston, Dallas, Kansas City of Monterrey. Oranje is geplaatst en wordt voor het einde van de loting om 19.50 uur nog gekoppeld aan een tegenstander uit pot 4.

ANP

Reacties