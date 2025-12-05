Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlands elftal speelt tegen Japan op WK

Het Nederlands elftal speelt komende zomer tegen Japan op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat werd bekend in het Kennedy Center in Washington, waar bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB aanwezig zijn.

Oranje is geplaatst en wordt voor het einde van de loting om 19.50 uur nog gekoppeld aan een tegenstander uit pot 3 en pot 4.

Het grootste WK-voetbal ooit vindt van 11 juni tot en met 19 juli plaats in elf Amerikaanse, drie Mexicaanse en twee Canadese steden, met 78 wedstrijden in de VS en dertien in de andere twee landen. De nummers 1 en 2 van de twaalf poules en de acht beste nummers 3 plaatsen zich voor de knock-outfase.

ANP

